Dopo l’ultimo errore con la Juventus, l’Inter sta pensando seriamente di sostituire il capitano Samir Handanovic, che sembra soffrire l’età ormai avanzata (per un calciatore). Secondo l’ultima indiscrezione di TuttoSport, la dirigenza nerazzurra starebbe monitorando tre gioielli della Serie A per rimpiazzare lo sloveno, tra cui un azzurro. Stiamo parlando ovviamente di Alex Meret, che in questa stagione ha visto poche volte il campo causa l’alternanza, che al momento, ha visto sempre in vantaggio l’esperienza di David Ospina. Il colombiano è preferito da Gattuso non solo per la sua bravura con i piedi, ma anche per la leadership che mostra nello spogliatoio.

INTER, MERET PER IL DOPO HANDANOVIC

Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, l’Inter avrebbe puntato tre giovani in particolare: il già citato Alex Meret, l’argentino dell’Udinese Juan Musso e per ultimo il talento Alessio Cragno, che forse più di tutti merita la chance in una grande squadra dopo tanti anni in basso alla classifica. Il numero uno sardo infatti eccelle da diversi anni, tanti miracoli, un rateo di parate straordinario. Purtroppo i gol subiti sono sempre parecchi, non per colpa sua nella maggior parte delle volte. Musso ha già avuto esperienze importanti con la sua Nazionale, l’albiceleste, senza mai scendere campo europeo.

Il rendimento del capitano nerazzurro ha quindi spinto Marotta a fare questo tipo di valutazioni. La trattativa con il Napoli per Meret sembrerebbe la più complicata, mentre per gli altri due il tutto sembra più semplice. Ci sarebbe anche il nome di Marco Silvestri dell’Hellas, in caso di fallimento delle altre trattative. I rapporti con Giulini non sono i migliori dopo l’affare Nainggolan, rimandato più volte ed arrivato in ritardo di 6 mesi. Con l’Udinese invece ci sono già stati contatti, Musso probabilmente è il primo nome sulla lista dei dirigenti nerazzurri.

The post L’Inter punta tre ‘gioielli’ della Serie A per il dopo Handanovic: c’è anche un azzurro appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento