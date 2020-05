L’Inter torna ad Appiano Gentile 58 giorni dopo: il piano nerazzurro per la ripresa degli allenamenti

L’Inter è pronta a tornare in campo. Almeno su quelli di Appiano Gentile. Dopo ben 58 giorni dopo l’ultimo allenamento nel centro sportivo nerazzurro, oggi i giocatori di Antonio Conte rimetteranno piede al Suning Training Centre. Ore 14: c’è l’#Inter ai blocchi. Anche per cancellare… la Juve https://t.co/0j0acW6SIp #serieA — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) May 8, 2020 Nella giornata di ieri sono stati ultimati i controlli medici, seguendo le linee guida pubblicate dal Governo. In… continua a leggere sul sito di riferimento