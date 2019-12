L’Inter torna al lavoro: le condizioni di Sensi, Sanchez, Barella e Asamoah in vista di Napoli

D​opo la bella vittoria sul Genoa (4-0 nell’ultimo match prima della sosta natalizia), la squadra di Antonio Conte tornerà al lavoro al Centro Sportivo Suning oggi, domenica 29 dicembre. Lo rende noto l’Inter attraverso un comunicato ufficiale. I nerazzurri scenderanno in campo lunedì 6 gennaio alle 20.45 allo Stadio San Paolo di Napoli per la sfida valida per la 18ª giornata di Serie A. C’è attesa per il rientro in gruppo degli infortunati: dopo il parziale ritorno in campo di Stefano Sensi… continua a leggere sul sito di riferimento