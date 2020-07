L’Inter vince anche a Ferrara e ritorna da sola al secondo posto in classifica. I ragazzi di Conte giocano una partita solida e senza particolari sbavature e passano con un netto 4-0 al Paolo Mazza grazie ai gol di Candreva, Biraghi, Sanchez e Gagliardini che consentono ai nerazzurri di portarsi a sei punti di distanza dalla Juventus capolista a cinque giornate dalla fine del campionato. Una stagione che si sta invece concludendo nel peggiore dei modi per gli emiliani, sempre più ultimi e ormai condannati alla retrocessione in Serie B. Di Biagio si affida alla coppia pesante formata da Cerri e Petagna,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’Inter travolge la Spal e sale al 2° posto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento