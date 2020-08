L’Inter vince a Bergamo e chiude al 2° posto

Prova di forza dell’Inter a Bergamo e secondo posto conquistato dai ragazzi di Conte. E’ 0-2 al Gewiss Stadium contro un’Atalanta che riassaggia il sapore della sconfitta a distanza di mesi dall’ultima patita alla prima giornata del girone di andata contro la Spal a gennaio e chiude al terzo posto in classifica come lo scorso anno. Un ko che non deve preoccupare gli orobici in vista del Psg, visto che ci sarà tempo per recuperare energie fisiche e mentali. Per gli ospiti, invece, ottimo momento di forma e buon viatico per lo scontro da dentro o fuori col Getafe, anche se il fatto di aver chiuso a -1 dalla Juventus può lasciar spazio a molti rimpianti.

