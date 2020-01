L’intervista a Sonia Mosca dopo la vittoria a All together now: “Ferma per tanti anni, la musica mi faceva paura” | video Mediaset

Intervista a Sonia Mosca. Dopo la vittoria a All together now 2, la cantante ha commentato il trionfo televisivo davanti alle telecamere del programma di Canale 5. “Sono stata ferma per tanti anni perché non avevo più il coraggio di fare nulla. Non credevo in me e la musica mi faceva quasi paura, ma ho vinto e voglio vincere ancora. Con questi 50.000 euro posso finalmente pensare a un mio progetto e realizzare il mio sogno da sempre” le sue parole. Ecco il video da Mediaset Play con tutte le dichiarazioni della nuova vincitrice, che “succede” a Gregorio Rega, che ha vinto la prima edizione.

