Linus: “Sui Navigli poco senso civico, ma servivano i vigili”

“E davvero mancato il senso civico” ma “da qualunque lato provi a esaminarla, questa vicenda e’ imbarazzante sia per la stupidità della gente che per la gestione cioè la mancata gestione da parte delle autorita’”: cosi’ il direttore di Radio Deejay, Linus, commenta in un’intervista a Repubblica la folla e la movida sui Navigli milanesi dopo l’inizio della Fase 2.

“I Navigli sono stretti e lunghi, quindi facilissimi da controllare”, ha osservato Linus, “ti piazzi all’inizio e alla fine e puoi bloccare gli ingressi. Invece di sbottare il giorno dopo, perche’ Sala o chi per lui non ha mandato subito una decina di vigili urbani in piu’

