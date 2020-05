L’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti è stato aggredito oggi a Milano mentre filmava uno spaccio di droga. “Sono stato aggredito da un gruppo di spacciatori. Mi hanno colpito al volto in modo violento”, racconta. Il tutto si è svolto in una delle zone più centrali di Milano, Porta Venezia, dove l’inviato stava documentando lo spaccio in città in sella alla sua bicicletta.

“Le forze dell’ordine e gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti e mi hanno portato all’ospedale Niguarda” – racconta l’inviato. “Voglio rassicurare tutti: sto bene e ho firmato per tornare a casa. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’Inviato di Striscia Brumotti aggredito da un gruppo di spacciatori proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento