AGI – Un invito a tenere vicino a noi il Vangelo. A portarlo sempre in tasca, in borsa, per leggerne durante il giorno almeno tre, quattro versetti. E un invito a spegnere tv e cellulare e dedicarsi alla lettura della Bibbia. Papa Francesco esorta a non rinunciare e a non tener lontana la Parola di Dio, “lettera d’amore scritta per noi da Colui che ci conosce come nessun altro”.

Lo fa nell’omelia in occasione della messa per la II Domenica della Parola di Dio. In San Pietro però lui è assente a causa di un riacutizzarsi della sciatalgia,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’invito di Papa Francesco: “Spegnere tv e cellulari e leggere il Vangelo” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento