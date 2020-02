​Torna a riecheggiare la musichetta della Champions League, torna in campo la ​Juventus. Il club bianconero scenderà in campo questa sera, alle ore 21, al Groupama Stadium per affrontare i padroni di casa del Lione. Buone notizie per Maurizio Sarri che ha convocato Miralem Pjanic, Sami Khedira (assente da quasi 3 mesi), Douglas Costa (out da Verona) e Gonzalo Higuain. Nel Lione mancheranno, tra gli altri, due elementi importanti come Depay e Reine-Adelaide. Maurizio Sarri dovrebbe scegliere la…

Lione-Juventus, ore 21.00: la probabile formazione dei bianconeri

