L’iPhone “pieghevole” di Apple sarà diverso dagli altri

L’iPhone pieghevole di Apple aggirerà il problema dello schermo pieghevole che ha colpito alcuni dispositivi come il Galaxy Fold di Samsung afferma il leaker Jon Prosser.

Secondo il leak, Apple sta attualmente testando un prototipo con due display separati da una cerniera. Inoltre, il dispositivo è dotato di bordi arrotondati in acciaio inossidabile in stile iPhone 11. Questo speciale modello non avrà il notch, poiché i sensori del Face ID sono ospitati all’interno della cornice nella parte superiore del display.

