L’iPhone SE non è stato annunciato, nel frattempo ecco il Concept che ci mostra come sarà [Video]

Tanto Hype per nulla, alla fine l’annuncio dell’iPhone SE che era previsto per la giornata odierna, non c’è stato.

Restano però le evidenze di un lancio imminente e stando ai nostri sondaggi, pubblicati sui social network, ci sono abbastanza utenti che stanno aspettando questo smartphone per sostituire il precedente SE oppure come “muletto” o per avvicinare al mondo Apple altri membri della famiglia. Queste sono le motivazioni che vanno per la maggiore sulla scelta di questo smartphone.

