Lippi “Il calcio riparta solo quando saremo a contagi zero”

“Spero che, chi decide, stia pensando al calcio dilettantistico che rischia di scomparire. Spero lo protegga. Quello d’elite ne uscirà sicuramente ridimensionato, ma tutto sommato non sarebbe neanche un male. Ridimensionati anche i giocatori? Sì. E accetteranno. Si è portati a credere che siano tutti viziati e ricchi, che pensino solo a soldi, macchine, belle donne. Demagogia. Ci sono quelli così come in tutte le categorie. Ma poche hanno la stessa sensibilità sociale dei calciatori”. Lo ha detto Marcello Lippi, ct dell’Italia campione del mondo a Germania 2006, in un’intervista pubblicata su ‘La Gazzetta dello Sport’, parlando delle conseguenze della pandemia di Covid-19 sul mondo del calcio.

