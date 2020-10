Marcello Lippi, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Siamo tutti preoccupati, soprattutto dal punto di vista sanitario. Cresce sempre di più la curva epidemiologica. Sono preoccupato perché mentre l’anno scorso siamo riusciti a concludere la stagione senza problemi, adesso ogni giorno c’è una novità. Playoff? Non mi entusiasmano. Vorrei che la stagione si potesse concludere nella maniera tradizionale. Se continuerà così la situazione, si dovrà studiare qualcosa di diverso, questo è certo. Anche in Cina il campionato si sta svolgendo con 8 squadre in una città, e 8 in un’altra, con squadre tutte in un albergo, con un piano dedicato, ed escono solo per gli allenamenti e partite. Se continuerà così si dovrà fare qualcosa di diverso. Il calcio è un’industria che produce circa il 7% del PIL italiano e dà lavoro a tante persone, quindi non deve essere considerato superfluo. Vanno considerate le maniere giusto per poterlo portare avanti. Napoli? Ogni anno punta al titolo. Ha sempre fatto ed ottenuto ottimi risultati. Ha sempre lottato con una squadra che ha dimostrato di essere la più forte. La Juve resta la favorita numero uno. Il divario dalle altre squadre però si è ridotto notevolmente. Il Napoli ha tutto quello che serve per poter competere con la Juve nella vittoria allo scudetto”.

The post Lippi: “Il Napoli puo’ lottare per lo scudetto” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento