Lippi sulla lotta scudetto: “Napoli outsider per lo scudetto, ma la vera favorita è un’altra”

Marcello Lippi, ex allenatore di Napoli e Nazionale, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto. A suo dire, il Napoli può lottare per l’obiettivo massimo, anche se non è in primissima linea a differenze di altre formazioni. Queste le considerazioni:

“L’Inter resterà lassù insieme a Pirlo e Pioli, mentre le outsider per il titolo sono Napoli e Atalanta”. Con riferimento agli attaccanti l’ex ct ha la pensa così: “Se parliamo di chi è più decisivo per la sua squadra dico Lukaku”. Sono tanti gli addetti ai lavori che hanno accreditato gli azzurri al titolo finale. Senza lo 0-3 a tavolino con la Juve e il punto di penalizzazione, il Napoli avrebbe potuto guadagnare la vetta della classifica.

