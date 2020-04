Infine Nocivelli sottolinea la necessità di un piano per la ripartenza “in totale sicurezza», dice, “perché è dal giorno in cui abbiamo chiuso che lavoriamo per rendere le nostre fabbriche sicure. Ora siamo pronti a ripartire». Ipotesi helicopter money per l……

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Liquidità, l’allarme rosso delle imprese: “Per i fondi servono tre mesi» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento