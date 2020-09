L’ira dei gruppi M5S: “Basta con la dittatura dei vertici e le scelte dall’alto”

AGI – “Basta con la dittatura dei vertici e con le decisioni calate dall’alto”. E’ un fuoco di fila quello partito da deputati e senatori durante l’assemblea M5s. Il segnale che i parlamentari non ci stanno più a sopportare scelte che non sono chiamati a determinare.Il capo politico Crimi ha avanzato tre proposte per cercare di abbassare la tensione. Nelle sue interlocuzioni prima della riunione con i gruppi alla quale non hanno partecipato ‘big’ e ministri (presente solo il responsabile della scuola Azzolina) ha indicato una strada di compromesso. La costituzione di una sorta di ‘Commissione’ formata da dieci persone,

