L’IRA DI CONTE: ORA C’E’ DA ASPETTARE LA RISPOSTA DI ZHANG

Il campionato lo ha vinto la Juventus l’8 marzo, prima del lockdown, battendo la sua rivale preferita, l’Inter, nell’ultimo Derby d’Italia. Dopo, ci siamo battuti – io sicuro – per la ripresa del gioco soprattutto per avere la certificazione dell’avvenuto, senza la quale il torneo 19/20 – non essendo noi francesi – sarebbe finito nel nulla. Magari con l’assegnazione di uno scudetto di cartone che almeno in Casa Agnelli non amano. In realtà, la Juve di Sarri, direi una squadra sperimentale, ha dato spazio a realistiche speranze della Beneamata, l’unica concreta alternativa tecnica, viste le risorse di campo, ovvero i giocatori.

