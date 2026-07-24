l’iran-allarga-il-fronte:-“ritorsioni-contro-chiunque-aiuti-gli-stati-uniti”

ROMA – L’Iran minaccia ritorsioni contro qualsiasi Paese “che partecipi, cooperi o aiuti” gli Stati Uniti nella loro offensiva militare contro Teheran. La presa di posizione è stata comunicata oggi dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, in Kirghizistan per una riunione dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco).

“Qualsiasi partecipazione, cooperazione o assistenza a un’aggressione contro l’Iran”, ha detto il dirigente, “comporterà la responsabilità internazionale delle parti coinvolte”.Secondo Araghchi, citato dai media di Teheran, il Paese “si riserva il diritto di adottare tutte le misure necessarie nell’ambito della legittima difesa”.

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