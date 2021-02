“L’Iran arricchisce l’Uranio oltre il limite consentito”. L’allarme dell’Aiea

AGI – L’Iran ha cominciato a limitare le ispezioni al suo programma nucleare. Ma intanto, secondo l’Aiea, va avanti per la sua strada: continua ad arricchire l’uranio in quantità e purezza maggiori di quanto concordato nel patto nucleare del 2015 ed espande le sue capacità atomiche.

L’agenzia internazionale per l’energia atomica si è detta “profondamente preoccupata” anche sulla possibile presenza di materiale nucleare segreto non dichiarato in un laboratorio iraniano.

L’agenzia dell’Onu è certa che l’Iran stia violando l’accordo siglato nel 2015. Alla data del 16 febbraio, all’agenzia risultava che la Repubblica islamica avesse 2.967,8 kg di uranio arricchito (10 volte in più del tetto consentito,

