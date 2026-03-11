mercoledì, 11 Marzo , 26
HomeMondoL’Iran (“benvenuto” per Trump) non andrà ai Mondiali negli Stati Uniti
l’iran-(“benvenuto”-per-trump)-non-andra-ai-mondiali-negli-stati-uniti
L’Iran (“benvenuto” per Trump) non andrà ai Mondiali negli Stati Uniti
Mondo

L’Iran (“benvenuto” per Trump) non andrà ai Mondiali negli Stati Uniti

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

ROMA – L’Iran non andrà ai Mondiali. Lo ha detto Ahmad Donyamali, ministro dello sport, con una chiarezza che non lascia spazio a diplomatismi: “Non possiamo partecipare in nessuna circostanza.” Punto. La Coppa del Mondo si gioca negli Stati Uniti, uno dei paesi che dieci giorni fa ha iniziato a bombardare l’Iran. Con il supporto di Israele. Dopo aver ucciso Khamenei.

“Considerate le azioni malvagie che hanno compiuto contro l’Iran, ci hanno imposto due guerre nell’arco di otto o nove mesi e hanno ucciso e martirizzato migliaia di persone. Pertanto, non possiamo certo avere una simile presenza”, ha detto Donyamali.

Effettivamente tutto il dibattito sulla eventuale partecipazione dell’Iran stava diventando paradossale. Eppure Gianni Infantino ci aveva provato. Martedì è andato alla Casa Bianca, ha incontrato Trump, e ne è uscito con una rassicurazione in tasca: l’Iran è il benvenuto. L’ha scritto su Instagram, con quella prosa da cartolina motivazionale che gli riesce così bene. “Il calcio unisce il mondo”.Trump la settimana scorsa aveva detto a Politico che non gli importava granché della presenza iraniana al torneo. Poi, secondo Infantino, avrebbe cambiato registro. Ma dall’Iran lo hanno tolto d’impaccio. La Fifa adesso si trova in un angolo scomodo. Il regolamento è chiaro: ritiro unilaterale significa multa, deferimento disciplinare, possibile squalifica dai tornei futuri. Nessuna nazione si è mai ritirata da un Mondiale dopo il sorteggio nell’era moderna. L’ultima volta fu nel 1950, Francia e India, per motivi di viaggio. Un’altra epoca, un altro calcio.L’Iran era stato sorteggiato nel Gruppo G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. Tre partite negli Stati Uniti, due a Los Angeles, una a Seattle. La settimana scorsa ad Atlanta la FIFA ha radunato tutte le nazionali partecipanti per un summit organizzativo. L’Iran era l’unica assente. Aveva già risposto.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
VIDEO | Sal Da Vinci riceve la Medaglia della città di Napoli: “Le polemiche passano la musica resta”
Next article
Sudan, Rusconi (Aics): “Mai smesso di lavorare nonostante la guerra”

POST RECENTI

Mondo

Sudan, Rusconi (Aics): “Mai smesso di lavorare nonostante la guerra”

"L'Italia non ha mai smesso di fare cooperazione in Sudan. Abbiamo trasformato i nostri interventi da sviluppo a umanitario, per il disastro che questa guerra...
Mondo

VIDEO | Sal Da Vinci riceve la Medaglia della città di Napoli: “Le polemiche passano la musica resta”

NAPOLI - Napoli regala a Sal Da Vinci il suo riconoscimento più grande, la Medaglia della Città, per ringraziarlo del suo successo al Festival di...
Mondo

La scuola di Minab è stata bombardata dagli Stati Uniti, dicono i militari. Avevano mappe non aggiornate

ROMA - Centosettantacinque morti. La maggior parte bambini. Un missile Tomahawk americano ha centrato una scuola elementare a Minab, in Iran, il 28 febbraio. Errore...
Mondo

Iran, Annunziata attacca von der Leyen: “Parla di diplomazia ma non dice come fermare il conflitto”

ROMA - Attacco dell’europarlamentare del Partito democratico Lucia Annunziata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante un intervento al Parlamento europeo sul...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.