domenica, 8 Marzo , 26
HomeMondoL’Iran conferma: “La Russia ci sta aiutando in molti modi diversi” |...
l’iran-conferma:-“la-russia-ci-sta-aiutando-in-molti-modi-diversi”-|-video
L’Iran conferma: “La Russia ci sta aiutando in molti modi diversi” | VIDEO
Mondo

L’Iran conferma: “La Russia ci sta aiutando in molti modi diversi” | VIDEO

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

ROMA – Teheran non conferma esplicitamente, ma neppure smentisce. Ed è a suo modo una conferma. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha lasciato intendere che la cooperazione militare con la Russia potrebbe includere anche forme di supporto informativo nel confronto con gli Stati Uniti. E che insomma anche la Russia è coinvolta nella guerra, anche se da dietro le quinte.

Intervistato dalla trasmissione americana “Meet the Press”, Araghchi ha commentato le indiscrezioni pubblicate da alcuni media statunitensi secondo cui Mosca starebbe fornendo all’Iran informazioni di intelligence sugli obiettivi americani da colpire. La risposta è stata prudente, ma tutt’altro che evasiva: “La cooperazione militare tra Iran e Russia non è nuova”, ha detto il ministro. “C’è sempre stata e continuerà anche in futuro”.

Araghchi non ha confermato in modo diretto che Mosca stia fornendo coordinate o indicazioni operative su bersagli specifici. Ma ha lasciato aperta la porta a un sostegno più ampio. “La Russia ci sta aiutando in molti modi diversi”, ha aggiunto. Una formula diplomatica che dice poco nei dettagli, ma abbastanza nella sostanza.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Il presidente iraniano dice una cosa, i Guardiani della rivoluzione un’altra
Next article
Bmw iX3 debutta la nuova generazione elettrica con guida hands-off

POST RECENTI

Mondo

Il presidente iraniano dice una cosa, i Guardiani della rivoluzione un’altra

ROMA - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato sabato in un discorso rivolto alla nazione di volersi scusare con i Paesi vicini. Ha affermato...
Mondo

Sta per tornare l’ora legale: ecco quando le lancette si spostano in avanti di un’ora

ROMA - Più ore di sole e quel senso di 'vivere più a lungo' la giornata. Dopo il buio dei mesi invernali ecco finalmente tornare...
Mondo

Iran, Tajani: “Rientrati oltre 20mila connazionali, Italia modello di efficienza”

ROMA - "Dall'inizio delle ostilità sono oltre 20.000 i connazionali che abbiamo aiutato a rientrare in Italia. In un momento difficile per il mondo intero,...
Mondo

VIDEO | 8 Marzo. In Ucraina, Natalia e le ‘cicliste’ coraggiose tra i villaggi del Donesk

ROMA - "La mia giornata lavorativa inizia alle 8 del mattino. Con la mia bici, il telefono e il quaderno": inizia così il racconto di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.