l’iran-minaccia-di-chiudere-lo-stretto-di-hormuz,-vance-replica:-“un-suicidio-per-gli-stessi-iraniani”

di Vincenzo Giardina e Emanuele Nuccitelli

ROMA – Il parlamento iraniano, secondo quanto riferiscono i media locali, ha approvato una misura per chiudere lo Stretto di Hormuz, dove transita il 20% del petrolio mondiale. La decisione finale, precisano le stesse fonti, spetta però al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran, la massima autorità di sicurezza del Paese.

VANCE: CHIUSURA STRETTO HORMUZ SUICIDIO PER STESSI IRANIANI

“Penso che” la chiusura dello stretto di Hormuz “sarebbe un suicidio per gli stessi iraniani. La loro intera economia passa attraverso lo stretto di Hormuz”. Lo afferma il vicepresidente americano JD Vance in un’intervista a ‘NBC News’. “Non credo abbia alcun senso né per loro né per chiunque altro. Ciò che avrebbe senso è che si sedessero al tavolo delle trattative per rinunciare effettivamente al loro programma di armi nucleari a lungo termine. Se sono disposti a farlo troveranno un partner disponibile negli Stati Uniti d’America”, aggiunge Vance.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it