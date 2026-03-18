l’iran-minaccia-vendetta-per-la-morte-di-larijani.-raid-su-tel-aviv-e-beirut

ROMA – È il diciannovesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Tutte le notizie della giornata.

7:30 – IL MINISTRO DEGLI ESTERI DELL’IRAN: “L’ONDATA DI RIPERCUSSIONI GLOBALI COLPIRÀ TUTTI”

“Un numero crescente di voci, tra cui funzionari europei e statunitensi, proclama che la guerra contro l’Iran è ingiusta. Un numero maggiore di membri della comunità internazionale dovrebbe seguire questo esempio. L’ondata di ripercussioni globali è appena iniziata e colpirà tutti, a prescindere da ricchezza, fede o razza. Il nostro nemico è uno solo”, scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

7:25 – CAPO DELL’ESERCITO IRANIANO: “IL SANGUE DI LARIJANI SARÀ VENDICATO”

Il capo dell’esercito iraniano, il generale Amir Hatami, ha dichiarato all’agenzia stampa Tasnim che “Il sangue puro” di Larijani “e degli altri amati martiri sarà vendicato”.

7:20 – RAZZI E DRONI IN ARABIA SAUDITA E KUWAIT. ESPLOSIONI A DOHA, COLPITA L’AMBASCIATA USA A BAGHDAD

Un attacco con drone ha colpito stanotte l’ambasciata statunitense a Baghdad. Razzi e droni hanno, poi preso di mira i territori dell’Arabia Saudita e del Kuwait. Esplosioni sono state sentite anche a Doha.

7:15 – RAID ANCHE SU BEIRUT

Notte di bombardamenti anche a Beirut e su tutto il Libano dove Israele ha intensificato gli attacchi contro “le infrastrutture di Hezbollah”, come annunciato su X dalle Idf. I raid hanno ucciso almeno sei persone, secondo quanto riferito dal ministero della Salute libanese.

7:10 – MISSILI SU TEL AVIV NELLA NOTTE: DUE MORTI

Nella notte è iniziata la rappresaglia iraniana contro Israele per la morte dei due leader Larijani e Soleimani. Due ondate di missili hanno fatto risuonare le sirene a Tel Aviv. Due i morti dopo l’impatto di uno di questi sul quartiere di Ramat Gan. Si tratterebbe di due 70enni che non sono riusciti a rifugiarsi in un luogo sicuro durante l’attacco. Cinque le persone rimaste leggermente ferite. I video che circolano sui social mostrano le strade piene di detriti e le auto parcheggiate danneggiate. Le forze aeree hanno intercettato alcuni missili.

#BREAKING: Exact location of deadly attack at Ramat Gan, Israel. This is adjacent to Tel Aviv. Two Israelis in their seventies, a couple, killed in the ballistic missile attack a short time ago in Ramat Gan. According to preliminary data, the couple had not yet managed to enter… pic.twitter.com/NEI9AmIkbs — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 17, 2026

7:00 – NETANYAHU: “NEUTRALIZZATI DUE DEI PRINCIPALI CAPI TERRORISTI. IRANIANI FESTEGGIATE E BUON NOWRUZ”

“Nelle ultime 24 ore abbiamo neutralizzato due dei principali capi terroristi, i massimi capi terroristi di questa tirannia. I nostri aerei stanno colpendo i terroristi sul territorio, agli incroci stradali, nelle piazze cittadine. Questo per permettere al coraggioso popolo iraniano di celebrare la Festa del Fuoco. Quindi festeggiate e buon Nowruz. Noi vi guardiamo dall’alto”. Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu sull’uccisione di Ali Larijani e di Basij, Gholamreza Soleimani. Su social il messaggio in vista della festività iraniana che dura 13 giorni e dà il benvenuto alla primavera.

I'm here with Israel's Defense Minister, our Chief of Staff, the head of the Mossad, the Chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out two of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the… pic.twitter.com/lFJKEMvgxR — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026

6:30 – IRAQ. DRONE COLPISCE HOTEL, MILITARI ITALIANI IN SICUREZZA

Nella tarda serata di martedì un drone ha colpito un hotel a Baghdad dove alloggiava anche personale italiano, che è attualmente in sicurezza e non è stato coinvolto nell’esplosione. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è immediatamente messo in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa ed il Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, per avere aggiornamenti sulle condizioni del personale, che è attualmente al riparo nei bunker. Così in una nota stampa il ministero della Difesa.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it