l’iran-respinge-la-proposta-di-tregua-e-il-piano-di-pace-usa:-serve-soluzione-strutturale

Roma, 6 apr. (askanews) – L’Iran ha respinto formalmente la proposta di pace Usa, trasmettendo al Pakistan, uno dei paesi mediatori, il suo diniego. Lo ha comunicato oggi l’agenzia di stampa ufficiale Irna.

“Dopo due settimane di valutazioni approfondite ai massimi livelli istituzionali, l’Iran ha trasmesso al Pakistan la propria risposta alla proposta americana per la fine della guerra” ha scritto l’Irna.

Secondo l’agenzia, la risposta iraniana, articolata in dieci punti, respinge l’ipotesi di un cessate il fuoco e insiste invece sulla “necessità di una cessazione permanente della guerra nel rispetto delle condizioni poste da Teheran e alla luce delle esperienze precedenti”.

Tra le richieste avanzate dall’Iran figurano la fine dei combattimenti nella regione, un protocollo per il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz, la ricostruzione e la revoca delle sanzioni.

Irna aggiunge che la presentazione del testo è avvenuta dopo gli sviluppi di sabato e domenica nelle regioni occidentali e centrali dell’Iran e dopo quella che ha definito una “catastrofica sconfitta” dell’operazione aviotrasportata americana, sostenendo che Teheran abbia mostrato ancora una volta di avere la superiorità nel conflitto e che il presidente Usa Donald Trump, prorogando nuovamente il suo ultimatum, si sia allontanato dalle minacce precedenti.