Liris: Aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità

“Necessità improcrastinabile”

Roma, 12 feb. (askanews) – “Non si può parlare di innovazione e sostenibilità senza ascoltare chi ogni giorno convive con una patologia cronica: l’aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità è una necessità improcrastinabile”. Lo ha detto il Senatore Guido Quintino Liris, promotore del convegno “Verso il nuovo Piano Nazionale Cronicità: prospettive e proposte” che si è tenuto ieri a Palazzo Giustiniani: “Non possiamo – ha aggiunto – permettere che il divario tra le regioni continui a penalizzare i pazienti: serve una governance chiara e strumenti concreti per garantire equità di accesso alle cure. Il nuovo Piano dovrà essere un cambio di paradigma, con il paziente finalmente al centro del sistema sanitario. Il ricorso ad un approccio integrato, potenziando le cure territoriali, riservando all’ospedale solo la gestione delle fasi acute e favorendo l’accesso alle terapie innovative, vanno in questa direzione. E l’Intergruppo per la prevenzione e la presa in carico delle cronicità (di cui Liris è promotore, ndr) è nato proprio allo scopo di accendere i riflettori sulle complessità legate alle patologie cronico-degenerative”.