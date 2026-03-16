l’irlanda-festeggia-l’oscar-a-jessie-buckley:-“siamo-orgogliosi”

Familiari e amici la celebrano nella sua città natale Killarney

Roma, 16 mar. (askanews) – In Irlanda, grande festa a Killarney, cittadina nella contea di Kerry, a 300 chilometri da Dublino, dove è nata Jessie Buckley prima irlandese a vincere l’Oscar come migliore attrice protagonista.Una comunità in festa, con gli zii Sean e Carol Buckley che gestiscono l’hotel di famiglia nel cuore della città, che si sono ritrovati con amici e altri familiari per seguire la cerimonia a Los Angeles che ha portato al trionfo dell’attrice per la sua interpretazione toccante in “Hamnet” della moglie di Shakespeare. “L’attesa, il silenzio, poi il tumulto e la festa, è stato semplicemente fantastico”, ha raccontato lo zio accanto alla gigantesca foto di Jessie nella hall dell’hotel. Il cugino di primo grado, Brendan Fuller, presentatore radiofonico e DJ, ha detto di aver quasi “colpito il soffitto” quando la busta è stata aperta ed è stato letto il suo nome.”È stato un momento surreale. Cercavo di tenere d’occhio la tv per assicurarmi che fosse Jessie ad alzarsi dal suo posto e che avessi sentito bene”, “siamo davvero orgogliosi di lei”, ha detto.La cerimonia è stata seguita con trepidazione anche alla Killarney Musical Society, dove Buckley ha iniziato a mostrare le sue doti come attrice. Marie Moloney, tra i suoi membri, ha parlato di una sorta di “febbre” da Jessie Buckley. “Tutti sostengono Jessie, anche i negozianti in giro per la città, ci sono tutte le vetrine, avete visto, che sono adornate con poster, auguri di buona fortuna e ogni genere di cose per Jessie”.”Tutti sono così orgogliosi di lei, è semplicemente fantastica, ha avuto un ruolo fantastico in quel film, e l’atmosfera che si respira in città, anche il periodo prima del premio, è incredibile vedere turisti che si scattano selfie fuori dal bar e tutto il resto, sta davvero rendendo la città famosa”.Una vittoria che ha reso orgogliosa tutta l’Irlanda. Anche la presidente Catherine Connolly e il primo ministro Micheàl Martin si sono congratulati per la storica vittoria, sottolineando il successo del Paese nelle arti dello spettacolo.