Lisa Cook (Fed) fa causa a Trump. Il legale: Non ha l’autorità per rimuoverla

New York, 26 ago. (askanews) – La governatrice della Federal Reserve Lisa Cook, ha dichiarato oggi in una nota scritta dal suo avvocato Abbe Lowell, che intenterà una causa contro i tentativi del presidente americano, Donald Trump, di rimuoverla dal suo incarico.

“Il presidente Trump non ha l’autorità di rimuovere la governatrice della Federal Reserve Lisa Cook”, ha dichiarato il legale, precisando che il tentativo del presidente di licenziarla è “basato esclusivamente su una lettera di raccomandazione ed è privo di qualsiasi fondamento fattuale o legale”. La nota dell’avvocato conclude dicendo: “Presenteremo una causa per contestare questa azione illegale”.

Ieri sera, Trump ha pubblicato su Truth una lettera alla Cook in cui scriveva di volerla rimuovere “con effetto immediato” a causa di una potenziale frode ipotecaria.