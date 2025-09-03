mercoledì, 3 Settembre , 25

Lisbona, si schianta la funicolare Gloria: almeno tre morti e 20 feriti

Lisbona, si schianta la funicolare Gloria: almeno tre morti e 20 feriti
(Adnkronos) – Almeno tre persone sono morte e venti sono rimaste ferite oggi, mercoledì 3 settembre, a Lisbona a causa del deragliamento e dello schianto della funicolare Elevador da Gloria, attrazione popolare tra i turisti. Lo comunicano i servizi di emergenza portoghesi, stando a quanto riportano le testate locali.  

In un comunicato, il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa esprime il suo “profondo rammarico” per l’incidente, esprimendo il suo cordoglio e la sua solidarietà alle famiglie colpite, insieme alla speranza che l’accaduto “venga rapidamente chiarito dalle autorità competenti”. Le immagini provenienti dal luogo mostrano il mezzo, che trasporta le persone su e giù per una collina nella capitale portoghese, gravemente danneggiato e riverso su un lato, con operatori di emergenza che tirano fuori persone dalle lamiere.  

