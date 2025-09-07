lisbona,-svelate-le-cause-dell’incidente-alla-funicolare

ROMA – È stato reso noto il report tecnico preliminare sull’incidente alla funicolare di Lisbona dello scorso 3 settembre che ha causato 16 morti e almeno 20 di feriti. Secondo quanto riportato dal Gpiaaf, l’ufficio governativo per le indagini sugli incidenti aerei e ferroviari, il deragliamento dell’Elevador da Glória è stato causato dalla rottura del cavo che collega i due vagoni, nel punto di attacco di quello in discesa.

In quel momento, un operatore ha tentato di azionare i freni di emergenza, ma non è riuscito a impedire la tragedia. Le misure di protezione “non hanno avuto alcun effetto nel ridurre la velocità del veicolo”. Secondo i primi accertamenti, l’Elevador da Glória si è schiantata a una velocità di 60 km/h e l’intero incidente è avvenuto in 50 secondi.

Il rapporto, poi, spiega che quella mattina era stata effettuata un’ispezione visiva programmata, ma la zona in cui si è rotto il cavo “non era visibile senza smantellarlo” e il resto del meccanismo funzionava correttamente. Nessuna anomalia era stata rilevata nei sistemi frenanti. Inoltre, il cavo in questione era in funzione solo da 337 giorni, rispetto ai 600 previsti.

Il Gpiaaf pubblicherà un rapporto entro 45 giorni, in contemporanea è stata avviata un’altra indagine in Procura.

