l’israeliana-eden-golan-in-finale-dell’eurovision-song-contest

In conferenza stampa difende la sua partecipazione alla gara

Malmo, 10 mag. (askanews) – L’israeliana Eden Golan afferma di essere “sopraffatta dalle emozioni” dopo essere riuscita ad arrivare alla finale dell’Eurovision Song Contest. Migliaia di manifestanti hanno marciato giovedì a Malmo, in Svezia, per protestare contro il coinvolgimento di Israele nella competizione nel contesto della guerra in corso a Gaza. Golan ha parlato in una conferenza stampa con altri concorrenti che sono riusciti ad arrivare al gran finale di questo fine settimana. Eden Golan in conferenza stampa ha difeso la sua partecipazione alla gara: “Penso che sia sicuro per tutti. E non saremmo qui per nessun altro motivo”.