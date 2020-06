AGI – “Sulla politica estera di affermazioni strampalate i Cinque stelle ne hanno fatte tante. Alessandro Di Battista è arrivato a dire che Obama è un golpista. Ma voglio sperare che siano state idiozie dette gratis e non a pagamento. Al tempo stesso occorre riconoscere che la gestione di Di Maio alla Farnesina, anche in rapporto alla vicenda del Venezuela, è stata sinora in appuntabile”.

Liquida così il leader di Italia viva Matteo Renzi, con un’intervista a La Stampa, la polemica odierna sui 3,5 milioni arrivati da Maduro ai 5Stelle, aggiungendo anche: “Sono un patriota, faccio il tifo perché questa storia non sia vera e voglio credere alle smentite.

L'articolo Lista Conte? "Basta sondaggi, pensiamo al lavoro", dice Renzi

