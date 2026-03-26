giovedì, 26 Marzo , 26

Turchia, la denuncia di Ankara: “Nostra petroliera attaccata nel Mar Nero”

(Adnkronos) - Petroliera turca Altura attaccata al largo...

Terremoto nel Pistoiese, scossa di magnitudo 4.1: avvertita anche a Firenze e Bologna

(Adnkronos) - Terremoto oggi giovedì 26 marzo in...

Caro carburanti, prezzo benzina e diesel in aumento anche oggi: quanto costano al litro

(Adnkronos) - Prezzi medi nazionali di benzina e...

Edenred, Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto

(Adnkronos) - L’Autorità garante della concorrenza e del...
HomeAttualitàL’Istat: a marzo brusco calo per la fiducia dei consumatori
l’istat:-a-marzo-brusco-calo-per-la-fiducia-dei-consumatori
L’Istat: a marzo brusco calo per la fiducia dei consumatori
Attualità

L’Istat: a marzo brusco calo per la fiducia dei consumatori

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 26 mar. (askanews) – A marzo l’indicatore di fiducia dei consumatori cala da 97,4 a 92,6 mentre l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese subisce una riduzione marginale (da 97,4 a 97,3). Lo ha reso noto l’Istat, Tra i consumatori, si evidenzia un diffuso peggioramento delle opinioni, soprattutto di quelle sulla situazione economica del Paese: il clima economico cade da 99,1 a 88,1, il clima futuro scende da 93,1 a 85,3, quello personale cala da 96,8 a 94,2 e il clima corrente diminuisce da 100,7 a 98,0.

Quanto alle imprese, l’indice di fiducia aumenta in tutti i comparti indagati ad eccezione del commercio al dettaglio: nella manifattura e nelle costruzioni il clima sale, rispettivamente, da 88,5 a 88,8 e da 103,1 a 103,6, nei servizi di mercato aumenta da 102,1 a 102,7 e nel commercio al dettaglio cala da 104,9 a 100,6.

Guardando alle componenti degli indici di fiducia, nell’industria manifatturiera gli imprenditori giudicano in miglioramento l’andamento del livello degli ordini ma si attendono una diminuzione del livello della produzione; le scorte di prodotti finiti sono giudicate in diminuzione. Nelle costruzioni tutte le componenti sono in miglioramento.

Nei servizi di mercato emerge una dinamica positiva dei giudizi sugli ordini mentre le relative attese sono in calo; le valutazioni sull’andamento degli affari sono improntate all’ottimismo. Nel commercio al dettaglio tutte le componenti peggiorano.

In base alle valutazioni fornite dagli imprenditori del comparto manifatturiero sulla variazione degli investimenti rispetto all’anno precedente, nel 2026 emerge un minore ottimismo rispetto all’analoga variazione rilevata per il 2025, rispetto al 2024.

Previous article
Bce, De Guindos: monitoriamo i dati, decisioni tassi volta per volta
Next article
Oggi e domani al Gemelli torna il Mercato di Campagna Amica

POST RECENTI

Attualità

Oggi e domani al Gemelli torna il Mercato di Campagna Amica

Roma, 26 mar. (askanews) – Con l’84% degli italiani che, nella scelta dei cibi, indica come criterio molto importante il loro impatto sulla salute, continua...
Attualità

Bce, De Guindos: monitoriamo i dati, decisioni tassi volta per volta

Roma, 26 mar. (askanews) – Alla Bce "stiamo monitorando attentamente le informazioni che pervengono per valutare l’evolversi degli effetti della guerra sulle prospettive di crescita...
Attualità

Salis: primarie divisive, parliamo di programmi e obiettivi

Milano, 26 mar. (askanews) – "Quei 14 milioni e mezzo che hanno votato No, non chiedono come scegliamo il leader, ma una proposta su lavoro,...
Attualità

Israele ha acconsentito a risparmiare Araghchi e Ghalibaf

Roma, 26 mar. (askanews) – Israele ha rimosso il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf dalla...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.