AGI – L’Istat vede “estesi segnali di ripresa” dell’economia italiana. La caduta del Pil italiano nel secondo trimestre, nella nota mensile sull’andamento dell’economia italiana, è “associata a estesi segnali di ripresa emersi, da maggio, per la produzione industriale e da giugno per i nuovi ordinativi della manifattura e per le esportazioni che hanno riportato forti incrementi sia verso i mercati Ue sia verso quelli extra-Ue, interessando tutte le principali categorie di beni”.

L’Istat evidenzia anche come il mese scorso le stime preliminari sui flussi commerciali con i paesi extra-Ue indichino “la prosecuzione della fase di risalita delle vendite all’estero mentre ad agosto il clima di fiducia delle imprese ha confermato i segnali positivi la cui diffusione coinvolge quasi tutti i settori anche se con intensità diverse”.

