listeriosi-in-francia,-maxi-richiamo-di-formaggi-e-merluzzo-anche-in-italia

(Adnkronos) – Sono scattati i primi ritiri, a scopo precauzionale, per i formaggi e altri prodotti, legati alla possibile presenza di Listeria Monocytogenes, dopo l’allarme scattato in Francia, dove ventuno persone hanno contratto l’infezione, due delle quali decedute. A quanto apprende l’Adnkronos Salute le Regioni coinvolte dovrebbero essere 5-6 e la macchina della sorveglianza sulla sicurezza alimentare – guidata dal ministero della Salute – si è messa in moto per eventualmente procedere con i richiami.

Al momento non sono segnalati casi umani di listeriosi. Carrefour Italia si è mossa ritirando 3 prodotti per rischio microbiologico da listeria, si tratta di confezioni di cotolette e filetti di merluzzo a marchio Carrefour e di un formaggio di capra Fromagerie Chavegrand.