L’Italia asfalta l’Estonia – 4-0 al Franchi: sugli scudi l’italotedesco Grifo – Il VIDEO dei gol!

Non c’è partita allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. L’Italia asfalta l’Estonia, formazione evidentemente non all’altezza del collettivo azzurro. I padroni di casa chiudono il match con un netto 4-0. Risultato rotondo per i ragazzi di Mancini, anche se, a conti fatti, la partita interessava davvero a pochi. Vincenzo Grifo è novità della serata.

Il calciatore tedesco ma con cittadinanza italiana ha siglato una doppietta storica (da segnalare che uno dei due gol è arrivato su rigore) certificando la sua candidatura per i prossimi campionati europei. Ci sono buone chances per il centrocampista del Friburgo. Gli altri due gol sono arrivati al 27′ e al 86′ e portano le firme dello juventino Bernardeschi e del “bolognese” Orsolini (sempre su rigore).

