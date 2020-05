Dovrebbero arrivare non prima di venerdì le disposizioni del governo per la nuova fase dell’emergenza sanitaria. Protocolli di sicurezza, linee guida dell’Inail, le relazioni del comitato tecnico-scientifico e le proposte della task force diretta da Colao faranno da cornice ad un provvedimento che punterà a ‘responsabilizzare’ i cittadini, senza però quei ‘paletti’ inseriti nell’ultimo Dpcm.

Con un’avvertenza: se si dovessero registrare nuovi focolai si procederà a ‘lockdown selettivi‘. Due giorni fa dall’esecutivo è arrivato il via libera alle regioni per la riapertura delle attività. A meno che i dati epidemiologici non dovessero portare ad un cambio di direzione da lunedì si potranno andare a trovare gli amici,

L’articolo L’Italia attende il 18 maggio. Ma cosa cambierà? proviene da Notiziedi.

