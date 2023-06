L’Italia dice addio al Roland Garros, fuori anche Musetti

Il numero 1 al mondo Alcaraz passa agli ottavi 6-3, 6-2, 6-2

Roma, 4 giu. (askanews) – Anche l’ultimo degli italiani in corsa al Roland Garros saluta Parigi. È Lorenzo Musetti che ha perso negli ottavi di finale contro il numero uno al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha vinto 6-3, 6-2, 6-2 in due ore e 8 minuti di gioco. Il carrarino ha provato a lottare sullo Chatrier, ma non è bastato per impensierire un Alcaraz in versione deluxe: il numero 1 al mondo ha giocato una partita straordinaria, concedendo poco o nulla all’azzurro. Eppure il match era iniziato bene per Lorenzo che in apertura era riuscito a strappare il servizio ad Alcaraz. Dal 2-0 per l’azzurro, però, è arrivata una serie di cinque game consecutivi per lo spagnolo che ha inserito rapidamente le marce alte dopo l’inizio in sordina.

Nel secondo set il punto di svolta è tra il quarto e il quinto game: Musetti recupera un break di svantaggio, ma nel gioco successivo perde nuovamente la battuta. Una successione che taglia le gambe al carrarino, sfiduciato nel terzo set, deciso dal break nel quinto gioco. “Ho giocato una partita completa”. Sintetico ma efficace il commemto del murciano, che infila l’undicesima vittoria di fila negli Slam, la 34ma in stagione, e centra i quarti per il secondo anno di fila al Roland Garros. Resta così Rafa Nadal l’ultimo giocatore eliminato a Parigi prima dei quarti da testa di serie numero 1, nel 2009 quando subì la sua prima sconfitta nel suo regno al Bois de Boulogne contro lo svedese Robin Soderling. Musetti, sciolto solo nei primissimi game e poi sempre più frustrato e negativo, subisce la terza sconfitta in tre partite contro un Top 10 negli Slam.

continua a leggere sul sito di riferimento