AGI – “Dopo quasi un anno di buio cominciamo finalmente a intravedere un po’ di luce in fondo al tunnel. L’arrivo del vaccino di Moderna dopo quello di Pfizer è un’altra bella notizia che ci consente di proseguire la campagna di vaccinazione, per la quale l’Italia è al primo posto in Europa”. Lo sottolinea il commissario straordinario Domenico Arcuri, nel giorno dell’arrivo delle prime dosi del vaccino Moderna in Italia.

“Ci auguriamo tutti – aggiunge – che entro la fine di gennaio l’Ema autorizzi anche il vaccino di AstraZeneca, ma la strada per arrivare all’immunita’ di gregge e’ ancora lunga e impone a tutti di non abbassare la guardia sulle misure di contenimento del virus”.

L’articolo L’Italia è al primo posto in Europa nella campagna di vaccinazione proviene da Notiziedi.

