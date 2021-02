“L’Italia è tornata”, dice Renzi al Financial Times

AGI – Matteo Renzi si intesta il “miracolo” dell’arrivo di Mario Draghi a ‘salvare’ l’Italia: “L’unico modo nel mezzo della pandemia era chiamare il miglior giocatore, perché Mario è il miglior giocatore”, ha affermato il leader di Iv, in un’intervista al Financial Times, sottolineando che “l’Italia è tornata, proprio come Joe Biden ha detto per gli Usa. Se guardate ai mercati finanziari, ai leader internazionali, la fiducia dei nostri cittadini, è un miracolo”.

Consapevole della scarsa popolarità di cui gode, Renzi ha ribadito di non aver aperto la crisi per conquistare più ministri o per interessi personali: “Un mese fa avevo la golden share nel governo,

