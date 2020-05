“L’Italia ha la tempra morale per farcela. Il governo accetti una collaborazione autentica”

Dice che l’Italia “ha la tempra morale” per uscire dall’emergenza, ringrazia “i cittadini” per i sacrifici di questi mesi, chiede alla politica di far proprio l’appello del Papa ad essere unita “nel bene del popolo” e lancia una proposta per la ricostruzione economica: serve “una sorta di cassa integrazione per le imprese, il lavoro autonomo, i commercianti, i lavoratori a contratto, che li indennizzi a fondo perduto su base mensile e per i mesi di inattività con una percentuale di quanto dichiarato nel 2019”.

Silvio Berlusconi alla vigilia dell’inizio della fase due dell’emergenza sanitaria spiega all’AGI qual è il suo piano per la ripartenza ma prima di tutto rivolge “un grazie sincero e commosso”

