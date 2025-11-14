l’italia-in-campo-vince-la-gara-degli-ascolti-tv

(Adnkronos) – La partita di calcio Moldavia-Italia, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 e trasmessa ieri sera da Rai1, è stata il programma più seguito del prime time, con 5.643.000 spettatori e il 26.7% di share. Al secondo posto, il match delle ATP Finals tra Alcaraz e Musetti su Rai2, con 2.211.000 spettatori e il 10% di share. Al terzo posto, ‘Un matrimonio esplosivo’ su Canale 5, con 1.738.000 spettatori e l’11.3% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: ‘La fabbrica di cioccolato’ su Italia1 (964.000 spettatori, share 5.4%), ‘Splendida Cornice’ su Rai3 (952.000 spettatori, share 5.7%), ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (814.000 spettatori, share 6.6%), ‘Piazzapulita’ su La7 (588.000 spettatori, share 4.3%), ‘Io prima di te’ su Tv8 (361.000 spettatori, share 2.1%), ‘Save the Dating – Amori in Corso’ sul Nove (320.000 spettatori, share 1.8%).

In access prime time, in assenza di ‘Affari Tuoi’ (che non è andato in onda per fare posto alla Nazionale), su Canale5, dopo ‘Gira La Ruota della Fortuna’ (3.952.000 spettatori, share 18.7%), ‘La Ruota della Fortuna’ ha ottenuto 5.321.000 spettatori e il 23.9% di share. Mentre su La7 ‘Otto e Mezzo’ ha ottenuto 1.300.000 spettatori e il 5.8% di share.