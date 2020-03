“Oggi, l’Italia è un faro per il mondo intero su come mettere in pratica le parole di mio padre — il suo invito alla solidarietà e al senso del bene comune — anche in tempo di quarantena. Vi sono grata per averci mostrato la strada”. Conclude così Kerry Kennedy, figlia di Bob, il senatore democratico ucciso il 6 giugno 1968, in un articolo che appare oggi sul Corriere della Sera, scritto a distanza di un solo un mese da quando si trovava all’Università cattolica di Piacenza per presentare la sua relazione su violazioni dei diritti umani, economia e povertà. E ricorda anche che in quell’occasione così si è espressa: ““Dobbiamo tutti avere un sogno: il sogno di un mondo migliore,

L’articolo L’Italia insegna al mondo come reagire con empatia, dice Kerry Kennedy proviene da Notiziedi.

