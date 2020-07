L’Italia riparte il 4 settembre a Firenze con la Bosnia

Firenze, Amsterdam, Parma, Danzica e Milano ospiteranno le prossime gare della Nazionale che torna in campo tra settembre e novembre, a quasi un anno di distanza dall’ultima uscita (9-1 all’Armenia lo scorso 18 novembre a Palermo), per un vero e proprio tour de force: 8 gare in due mesi, tra il 4 settembre e il 18 novembre, tra la nuova edizione della UEFA Nations League 2020/21 e due amichevoli con vista su Euro 2020 posticipato al 2021. Proprio ieri sono state definite le sedi degli incontri di settembre e ottobre (kick off per tutte alle 20.45): gli Azzurri riprendono dalle prime due sfide di Nations League,

