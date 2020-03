L’Italia si ferma e si blinda in casa

Città deserte o quasi. Nonostante la nuova ‘grammatica’ impartita dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri, la maggior parte dell’Italia per paura, prevenzione o solo per buon senso, reagisce positivamente e rispetta le regole.

Come sempre, però, ci sono eccezioni. A fare da contraltare al desolato ‘deserto’ che si registra dall’Alto Adige alla Sicilia il caso di un signore piemontese che, preso dall’impellente bisogno di ‘consolarsi’ con una prostituta è stato intercettato e fermato a un posto di blocco e sanzionato per aver violato le disposizioni. Ma c’è stato anche chi, per via di una crisi di astinenza da sigarette è stato beccato mentre girovagava per cercare un tabacchi.

