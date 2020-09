“L’Italia si sta muovendo molto lentamente nella dinamica circolare”, dice Starace

AGI – L’economia circolare può avere impatti positivi su Pil, occupazione, investimenti, produttività del lavoro e svariati benefici ambientali. È quanto emerge dallo studio ‘Circular Europe. Come gestire con successo la transizione da un mondo lineare a uno circolare’, realizzato da fondazione Enel e The European House – Ambrosetti in collaborazione con Enel e Enel X, presentato oggi al tradizionale forum di Cernobbio.

“Puntare allo sviluppo di un’economia circolare rappresenta una straordinaria opportunita’ per rendere l’Europa più competitiva, modernizzandone l’economia, rivitalizzando l’industria e creando al contempo occupazione attraverso una crescita sostenibile e duratura”, sottolinea l’ad di Enel Francesco Starace.

