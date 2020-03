“L’Italia sia attenta a bugie e ambizioni della Cina”, avverte Joshua Wong

Joshua Wong, leader del partito Demosisto e degli studenti di Hong Kong, ammonisce l’Italia affinché non diventi “una provincia in più della Repubblica Popolare Cinese”. Secondo Wong, “al di là di ogni dubbio, la Cina sta sfruttando l’invio delle sue mascherine sanitarie allo scopo di ottenere una futura influenza politica. La generosità insincera ha un prezzo”. Wong, che ha capeggiato le durissime proteste per la democrazia nel corso del 2019 a Hong Kong, in un’intervista all’AGI mette anche in guardia dalla conclamata fine dei contagi di coronavirus in Cina, accusando il governo di Pechino perché continuerebbe a nascondere la verità sui dati sanitari.

