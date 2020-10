“L’Italia sta meglio ma non illudiamoci”, dice il ministro Speranza 

AGI – “L’Italia sta meglio di altri paesi europei, ma non dobbiamo farci nessuna illusione. I risultati non sono acquisiti, la sfida è aperta e tutto si mette in discussione ogni giorno. Per questo continueremo sulla linea della prudenza”. Così in aula alla Camera il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni sulle misure di contenimento del Covid contenute nel nuovo Dpcm che sarà approvato domani sera dal governo.

“L’Italia sta meglio in questo momento” rispetto a molti altri paesi europei, “insieme alla Germania è quello che sta reggendo meglio la seconda ondata ma non dobbiamo farci nessuna illusione –

