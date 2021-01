L’Italia supera gli 80 mila morti e il tasso è tra i peggiori al mondo

AGI – Non rallenta la curva dei decessi per Covid in Italia, che vede anzi un leggero aumento nell’ultima settimana (499 morti al giorno in media contro i 471 dei sette giorni precedenti). Proprio oggi il nostro Paese ha superato quota 80mila vittime.

Una strage senza precedenti recenti per una singola malattia infettiva: l’influenza, tante volte citata a sproposito per un possibile paragone con il coronavirus, fa registrare nelle annate particolarmente nefaste 6-7.000 vittime. Mentre il Covid in Italia si è già preso 35mila vite nella prima ondata, e dopo la tregua estiva ha ricominciato a uccidere superando dopo 2 mesi il drammatico dato di febbraio-maggio,

