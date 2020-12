Da domani l’Italia vira in ‘rosso’. Arriva la stretta di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio il Paese sarà zona rossa con negozi, bar e ristoranti chiusi e la possibilità di uscire di casa solo per “comprovati motivi di lavoro, salute o necessità”. E sempre portando con sè l’autocertificazione da mostrare in caso di controlli delle forze dell’ordine.

Il cosiddetto ‘decreto Natale’, approvato dal governo il 18 dicembre, prevede poi che negli altri quattro giorni delle festività natalizie – 28, 29 e 39 dicembre, e 4 gennaio – la penisola diventi zona arancione con qualche ‘concessione’ in più ai cittadini.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’Italia vira in ‘rosso’, al via la stretta di Natale proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento